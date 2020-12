The Walking Dead, secondo una star di World Beyond 'il CRM sarà una minaccia per tutti'

Grazie ai plot twist di World Beyond abbiamo scoperto qualcosa in più sul CRM e sul ruolo che giocherà nel futuro di The Walking Dead, un argomento toccato anche da Julia Ormond.

L'interprete di Elizabeth Kublek, colonnello della Repubblica Civica Militare e villain principale dello spin-off, crede che l'organizzazione sarà fondamentale per ampliare lo sguardo degli spettatori: "Quando guardi The Walking Dead, segui la fine delle comunicazioni e di tutto ciò che riguarda la vita quotidiana. Abbiamo seguito Rick Grimes e la sua famiglia, e tutte le battaglie tra i diversi villaggi, tra le oasi sicure o a rischio e tra le comunità. Ti chiedi cosa stia succedendo in Germania, in Asia e ti domandi se ci sia una roccaforte sicura là fuori. Ci sarà di sicuro qualcosa del genere in arrivo, con il CRM a rappresentare un'entità più grande".

Per garantire la sicurezza l'organizzazione è però dominata da ombre e da segreti, legati soprattutto a delle risorse speciali che possono aiutare la civiltà a rifiorire. Una corsa contro il tempo, visto che il mondo è letteralmente divorato dagli zombie famelici e dall'avidità dei predoni.

"È la segretezza che lo rende sospetto agli occhi delle ragazze, perché dovrebbe essere tutto così nascosto? Ti accorgi che è inquietante, anche per quanto riguarda la separazione delle famiglie, nel nome del sacrificio. Ci dice molto sul CRM, sulle persone al suo interno e sul tipo di politica che c'è dietro", ha rivelato l'attrice ad AMC Blog. Ormond ha concluso dichiarando che "questa forza potrebbe travolgere tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in The Walking Dead e in Fear The Walking Dead. [...] World Beyond getta le basi per una minaccia esistenziale per tutti gli altri".

Non resta che capire come le varie produzioni si intrecceranno e nel frattempo un fan ha messo a confronto CRM e Commonwealth in un poster a tema.