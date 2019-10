The Walking Dead ha sentito la mancanza di Lauren Cohan, secondo Josh McDermitt

L'atteso ritorno della Maggie di Lauren Cohan è stato accolto calorosamente anche da Josh McDermitt, interprete di Eugene in The Walking Dead, secondo cui la storia ne ha sentito molto la mancanza.

"Siamo davvero entusiasti del suo ritorno. Non averla avuta per gran parte della scorsa stagione ha lasciato come un buco a forma di Maggie nel cast e nella storia, e perciò è molto eccitante poterla riavere" ha detto McDermitt a TV Insider. "E' un'attrice fantastica e sono entusiasta per le storie che potremo raccontare con Maggie."

Il personaggio ha abbandonato la serie durante il salto temporale di sei anni, e la sua assenza è stata spiegata da Siddiq (Avi Nash) quando ha detto che Maggie era impegnata con Georgie in una nuova comunità. Ora resta sola da capire come e in che occasione verrà reintrodotta nello show.

Il ritorno della Cohen è statuato annunciato al New York Comic Con insieme al rinnovo per l'undicesima stagione, con l'attrice che si è presentata a sorpresa sul palco dell'evento. Nel frattempo prosegue invece la programmazione della stagione 10: il quarto episodio "Silente the Whisperers" debutterà il prossimo 28 ottobre su Fox.

