The Walking Dead e le altre serie AMC al Comic-Con virtuale: ecco il programma

The Walking Dead tornerà ancora una volta al Comic-Con di San Diego, che per il secondo anno si presenta in forma virtuale a tutti gli appassionati: vediamo insieme quando si svolgeranno i panel delle serie AMC.

Come ogni estate per gli appassionati di cinema, serie tv e fumetti c'è un appuntamento davvero imperdibile: il Comic-Con di San Diego. Ma questa volta, come già accaduto nel 2020, quella che avremo sarà un'edizione virtuale, che promette comunque già tante sorprese.

Intanto, però, il network americano AMC ha voluto dare modo ai suoi spettatori di segnarsi sul calendario tutte le date più importanti, ovvero quelle dedicate alle sue serie tv, a partire da The Walking Dead e i suoi spin-off, Fear The Walking Dead e The Walking Dead World Beyond.

Ecco quando ci saranno i rispettivi panel:

V/H/S/94

Venerdì 23 luglio, 1:00 pm PT

SLASHER: FLESH & BLOOD

Venerdì 23 luglio, 6:00 pm PT

ULTRA CITY SMITHS

Sabato 24 luglio 11:00 am PT

FEAR THE WALKING DEAD

Sabato 24 luglio 1:00 pm PT

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND

Sabato 24 luglio 2:00 pm PT

THE WALKING DEAD

Sabato 24 luglio 3:00 pm PT

HORROR NOIRE

Sabato 24 luglio 4:00 pm PT

CREEPSHOW

Sabato 24 luglio 6:00 pm PT

DOCTOR WHO

Domenica 25 luglio 10:00 am PT

E voi, cosa vi aspettate di vedere al Comic-Con 2021? Fateci sapere nei commenti.