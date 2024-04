The Walking Dead, la serie animata non si farà? Sentite Robert Kirkman

L'universo di The Walking Dead è in continua espansione anche e soprattutto dopo la chiusura della serie madre: gli spin-off incentrati su Daryl Dixon e sulla coppia Rick/Michonne hanno goduto del seguito sperato e già altri progetti sono in dirittura d'arrivo. Ma che ne è dell'idea di una serie animata tratta dal fumetto?

Già recentemente Robert Kirkman si è detto favorevole a una serie animata di The Walking Dead, ammettendo però di non vedere grande voglia da parte di AMC di lanciarsi in una simile avventura: l'autore è tornato a parlarne in queste ore, passando ancora una volta la palla alla produzione e parlando, stavolta, di questioni inerenti ai diritti.

"Mi piacerebbe tantissimo fare una cosa del genere, ma non credo che sarà possibile finché i diritti non torneranno a me da AMC" sono state le parole di Kirkman alle quali hanno subito fatto eco quelle di Amanda LaFranco, editor del fumetto di The Walking Dead: "Ci sono stati degli sviluppi nel corso degli anni per quanto riguarda questo progetto, ci sono senza dubbio un sacco di fan che sarebbero felici se una cosa del genere si facesse". La situazione, comunque, non sembra delle più distese, dal momento in cui solo pochi giorni fa Robert Kirkman ha fatto causa ad AMC.

