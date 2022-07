The Walking Dead, la serie presente al prossimo Comic Con: sarà l'ultima volta?

I fan si preparano al ritorno della terza parte di The Walking Dead 11 e nel frattempo la serie si prepara alla partecipazione al Comic-Con di San Diego, in quella che potrebbe essere l'ultima apparizione dello show al celeberrimo evento americano. Ma sarà davvero così? The Walking Dead è stata una presenza fissa sin dal 2010.

Era l'anno in cui la serie debuttava sul piccolo schermo e intorno allo show c'era trepidazione, attesa e curiosità su quella che sarebbe stata l'evoluzione della trama. Una curiosità che abbracciava anche il cast, desideroso di sapere quale fosse il destino dei personaggi. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione del midseason finale di The Walking Dead 11.



Ora The Walking Dead è entrato di diritto nell'immaginario pop dell'ultimo decennio e nonostante il Comic-Con attiri fan da ogni genere, The Walking Dead ha spesso dominato la scena negli ultimi undici anni. Oltre all'annuncio della partecipazione della serie all'evento, sono stati ufficializzati anche diversi nomi che saranno presenti.



Tra i più noti Norman Reedus, Khary Payton, Melissa McBride, Seth Gilliam, Cailey Fleming e naturalmente Greg Nicotero.

I fan hanno notato l'assenza di Jeffrey Dean Morgan, probabilmente a causa del suo impegno nello spin-off Isle of the Dead.

L'appuntamento al Comic-Con con The Walking Dead è fissato al 22 luglio.



