The Walking Dead, la serie di Rick Grimes tornerà con una stagione 2?

Con l'arrivo del nuovo trailer di The Walking Dead: The Ones Who Live, manca sempre meno al debutto di questo nuovo spin-off che vedrà Andrew Lincoln e Danai Gurira, riprendere i loro rispettivi ruoli di Rick Grimes e Michonne, anni dopo la loro ultima comparsa nella serie principale. Ma qual è il futuro dello show, c'è speranza per una Stagione 2?

Come noto, il progetto su Rick e Michonne era nato con l'idea di sviluppare la storia in un film che sarebbe poi uscito nelle sale. Nelle intenzioni iniziali, infatti, il film avrebbe teoricamente chiuso le storyline dei due personaggi protagonisti. Tuttavia, il network alla fine decise di convertire il lungometraggio in una serie limitata.

Tuttavia, Scott Gimple, Chief Content Officer dell'universo di The Walking Dead e showrunner di The Ones Who Live, sesto spin-off dell'universo narrativo, ha lasciato intendere che potrebbe anche non trattarsi di una serie "limitata".

"Tutto è possibile - anche se Rick dovesse morire nell'ultimo episodio, tutto è possibile", ha rivelato. "Al momento siamo concentrati su questo. Ma questo show era venuto fuori in un modo davvero incredibile, dove erano in gioco tutti i tipi di piani. Poi il mondo è cambiato e abbiamo modificato quei piani".

Lincoln, nel frattempo, ha scherzato (o forse no?) sul fatto che Grimes morirà nell'episodio finale della serie. La serie debutterà domenica 25 febbraio su AMC.

È una storia d'amore tra Rick e Michonne, tenuti separati dalla distanza, da un potere inarrestabile e dai fantasmi di chi erano. Vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti e, in ultima analisi, su una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in un luogo e in una situazione mai visti prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vittoriosi? Senza l'altro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro dei morti che camminano?

Il cast della serie include anche Pollyanna McIntosh di ritorno nei panni di Jadis da The Walking Dead, Terry O’Quinn nel ruolo di Beale, Matt Jeffers e Lesley-Ann Brandt nei panni di Pearl.