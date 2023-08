The Walking Dead, le serie spin-off riprendono la produzione nonostante gli scioperi

La promessa di AMC è stata mantenuta: gli spin-off di The Walking Dead non sarebbero stati compromessi dagli scioperi secondo le promesse della produzione e così è stato: dopo un accordo tra AMC Networks e SAG-AFTRA, riprendono le riprese della seconda stagione dello spin-off su Daryl e The Walking Dead: The Ones Who Live.

AMC aveva già confermato che il calendario degli spin-off di TWD sarebbe andato avanti con le uscite previste fino al 2024 e con il nuovo accordo provvisorio rassicura un po' di più i fan del popolare franchise. La seconda stagione dello spin-off su Daryl e The Ones Who Live fanno dunque parte degli accordi con il sindacato in sciopero, accordi che come ricordiamo, però, non coinvolgono l'intera rete.

Secondo quanto dichiarato da un insider pare, infatti, che le riprese della seconda parte dello spin-off con protagonista Norman Reedus siano state interrotte a luglio a causa dello sciopero e che dunque, dopo la firma, riprenderanno presto, mentre l'accordo consentirà a The One Who Live di riprendere il lavoro di post-produzione, interrotto qualche tempo fa.

The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà il 10 settembre 2023 su AMC e cambierà completamente le regole introducendo gli zombie nello spin-off su Daryl: potete dare un'occhiata al trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon.