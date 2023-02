The Walking Dead, quante serie e spin-off ci sono in tutto?

Lo show The Walking Dead cominciava a fare i suoi primi passi nel mondo delle serie tv nel lontano 2010. Lo show di Frank Darabont è ancora forte: nonostante la serie originaria sia finita, abbondano continui spin-off sui personaggi più amati ( e non solo ).

Innanzitutto, partiamo dalle stagioni della serie, conclusasi all'11 capitolo:

Prima stagione: 6 episodi nel 2010. Seconda stagione: 13 episodi nel 2011-12 Terza stagione: 16 episodi episodi nel 2012-13 Quarta stagione: 16 episodi nel 2013-14 Quinta stagione: 16 episodi nel 2014-15 Sesta stagione: 16 episodi nel 2015-16 Settima stagione: 16 episodi nel 2016-2017 Ottava stagione: 16 episodi nel 2017-2018 Nona stagione: 16 episodi nel 2018-2019 Decima stagione: 22 episodi nel 2019-2021 Undicesima stagione: 24 episodi nel 2021-2022

Poi bisogna considerare anche gli spin-off realizzati di The Walking Dead e quelli ancora in sviluppo:

2015: primo spin-off della serie, "Fear the Walking Dead" (che continuerà quest'anno con l'8ª stagione).

2018-2019: viene annunciata una trilogia su Rick Grimes

2020: Terzo spin-off, The Walking Dead: World Beyond

2022: quarto spin-off, Tales of The Walking Dead.

Programmati: The Walking Dead: Dead City (Maggie e Negan protagonisti); Daryl Dixon, spin-off sull'omonimo personaggio; e lo spin-off su Rick e Michonne (con Andrew Lincoln e Danai Gurira).

Al momento questi sono i progetti conclusi e quelli previsti. Un buon recap per raccapezzarsi nell'universo infinito di The Walking Dead, serie tutt'oggi amatissima dal pubblico nonostante non sia totalmente recente.