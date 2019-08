The Walking Dead: il set del secondo spin-off anticipa lo schianto di un aereo

Si stanno svolgendo in questo momento le riprese del pilot di Monument, titolo di lavorazione del secondo spin-off di The Walking Dead che avrà l'arduo compito di portare il franchise in una direzione tutta nuova.

Come anticipato nei giorni scorsi da un comunicato ufficiale di Hopewell, la produzione ha portato in città la fusoliera di un aereo 737 e si prepara a girare la scena dello schianto sotto la guida di Jordan Vogt-Roberts: il regista di Kong Skull: Island dirigerà in prima persona tutti e 10 gli episodi della prima stagione.

"Appena prima dell'ora di pranzo di venerdì, la troupe sta trasportando parte della fusoliera di un 737 per lo schianto aereo che sarà filmato nel mezzo di Hopeweel Street" ha scritto il giornale locale (via Comicbook.com). "Spostare l'enorme pezzo del set ha letteralmente fermato il traffico."

Le riprese della scena in questione si terranno il 7, 8 e 13 agosto. In attesa di scoprire il titolo ufficiale dello show, vi ricordiamo che il ruolo di showrunner è stato affidato allo sceneggiatore della serie principale Matt Negrete. AMC inoltre ha recentemente diffuso un teaser concept di Monument.

Oltre al secondo spin-off di The Walking Dead, l'area quest'anno ha ospitato le produzioni di altre serie come Swagger e The Good Lord Birg che hanno portato oltre 100 milioni di dollari nelle casse del Virginia in soli 9 mesi.