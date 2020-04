The Walking Dead, lo sfogo di Vincent Ward: 'Mi infuriai quando seppi di Oscar'

Se da una parte Tom Payne racconta di non avere rimpianti circa la sua esperienza in The Walking Dead, dall'altra c'è Vincent Ward che rivela tutta la rabbia provata quando ha scoperto il destino del proprio personaggio, Oscar.

Se avete bisogno di rinfrescarvi la memoria, sappiate che Oscar era uno dei detenuti trovati nella prigione durante la terza stagione. L'uomo aiutò il resto dei sopravvissuti e Ward era arrivato a ipotizzare che avrebbe continuato a essere presente per un po' nello show. Questo, però, prima di scoprire all'improvviso che Oscar sarebbe morto.



"Non sapevo nemmeno che sarei stato ucciso, ero incazzato", racconta Ward. "Il motivo per cui lo ero è che nessuno me lo aveva detto". L'attore, spiega, si trovava al trucco e diede un'occhiata al copione, leggendo la fatidica frase "Oscar muore". La reazione di Ward fu di gettare via il copione, in preda al nervosismo.



Dopo qualche istante, Andrew Lincoln (Rick Grimes) entrò nella stanza, si sorprese che nessuno aveva avvisato Ward della dipartita del suo personaggio e gli chiese di aspettarlo: "Subito arrivarono produttori e altre persone a scusarsi".



Ward ha spiegato poi che, sebbene fosse stato scritturato per un numero preciso di episodi, pensava che, non essendoci indicazioni sulla sua morte e poiché il suo personaggio interagiva spesso con i protagonisti della serie, potesse esserci margine per estendere la sua partecipazione, ma ciò non è successo e Oscar è comparso soltanto nei sette episodi previsti.



Ward ha ormai superato la cosa, pur restando deluso dal comportamento dello showrunner di quella stagione, Glen Mazzara. "Dopo ero un po' giù, perché pensavo di aver fatto abbastanza per continuare a esserci ancora", ha concluso Ward.



