The Walking Dead: primo sguardo a Jadis nella serie sequel su Rick Grimes

The Walking Dead: The Ones Who Live è tra le serie più attese del 2024: il ritorno di Rick Grimes (Andrew Lincoln) è vicinissimo ma non solo: nello show spin-off, infatti, ritroveremo anche Michonne (Danai Gurira)e Jadis (Pollyanna McIntosh)!

In particolare, molte cose sono cambiate per Jadis e potete dare un primo sguardo all'antagonista di Rick Grimes che comparirà, dopo TWD e World Beyond, anche in The Ones Who Live nel post su Instagram postato dal profilo ufficiale della saga tratta dai fumetti di Robert Kirkman.

L'immagine mostra Jadis vestita di nero in una zona paludosa, ma la foto si concentra solo su di lei non permettendoci di capire cosa o chi stia guardando: "Lavora ancora con la Repubblica Civica e l'Esercito della Repubblica Civica - ha detto McIntosh del suo personaggio a EW - quindi è una seguace convinta del CRM, ma le persone non sono solo il loro lavoro, e la vecchia Jadis che abbiamo conosciuto ha fatto del suo meglio ma ha perso molte volte".

Ma di cosa parla The Walking Dead: The Ones Who Live? Nato principalmente come una trilogia cinematografica e poi sviluppato come serie TV, il nuovo spin-off di TWD racconta di una guerra contro i morti, come recita la sinossi, che si trasformerà ben presto in una guerra contro i vivi: è il mondo dove vengono catapultati Rick e Michonne come vediamo nel teaser di The Ones Who Live.

The Walking Dead: The Ones Who Live debutterà il 25 febbraio 2024.