The Walking Dead: lo showrunner assicura che i fan vedranno il volto di Beta

Se siete dei grandi fan del personaggio interpretato da Ryan Hurst avrete sicuramente letto della sua presenza in uno spin-off di The Walking Dead. Nel frattempo la showrunner della serie ha promesso ai fan che potranno vedere il vero volto del braccio destro di Alpha.

Ecco le parole di Angela Kang ai microfoni di Entertainment Weekly: "Lo vedremo. Sicuramente, e sarà strano in stile The Walking Dead". Nei fumetti ideati da Robert Kirkman, Beta era stato riconosciuto come un famoso giocatore di basket, che l'apocalisse zombi aveva cambiato profondamente, fino a farlo diventare il personaggio noto a tutti gli appassionati della serie. In una puntata di Fear the Walking Dead invece i fan hanno intravisto un volantino pubblicitario di un concerto country, riconoscendo nel cantante proprio l'aiutante di Alpha.

Non abbiamo ancora avuto conferme riguardo questa informazione, ma siamo sicuri che presto riusciremo a scoprire qualcosa in più riguardo la vera identità del personaggio. Nel frattempo vi lasciamo con il promo del terzo episodio di The Walking Dead 10, che si preannuncia ricco di sorprese per i sopravvissuti capeggiati da Carol, Daryl e Michonne e che andrà in onda su Sky Atlantic il prossimo 21 ottobre.

