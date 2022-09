The Walking Dead, la showrunner avvisa: 'Ci saranno delle varianti dei walker'

Il cast di The Walking Dead ha salutato la serie prima del grande finale, in arrivo dal 3 Ottobre. Gli ultimi otto episodi sono pronti a stupirci, portando sui nuovi schermi una nuova razza di zombie.

"Variants" vengono definiti, e Aaron li nomina nel trailer della parte finale di The Walking Dead, dicendo di aver sentito di zombie che "possono scalare muri e aprire porte". Inizialmente credeva che si trattasse soltanto di voci, che però si sono rivelate vere. E in effetti, se lo ricordate, proprio questo tipo di walkers è già apparso nello show: risale alla stagione d'esordio della serie e si tratta dei primi zombie incontrati da Rick Grimes e Morgan Jones.

La showrunner e produttrice esecutiva Angela Kang ricorda infatti i vaganti della Georgia che nell'episodio Days Gone By del 2010 "hanno girato le maniglie delle porte e hanno afferrato i conigli [imbottiti] da terra". I sopravvissuti si sarebbero poi trasferiti in Virginia e ora nell'Ohio, sede del Commonwealth. Secondo lei è plausibile pensare che in ogni zona ci siano effettivamente degli zombie che hanno sviluppato abilità diverse in base alle caratteristiche del luogo.

"Sappiamo che abbiamo già diversi tipi di walker nello show. Abbiamo dato inizio alla stagione con questa idea dei lurker, che sono quelli che a volte possono andare in letargo ma sono ugualmente pericolosi quando si svegliano", ha detto Angela Kang nello speciale The Walking Dead: The Final Episodes Preview di domenica. "Le persone che hanno guardato l'episodio pilota molto, molto da vicino, potrebbero aver notato alcuni zombie che si arrampicavano su una recinzione sullo sfondo".

E voi, cosa ne pensate dell'introduzione di questi zombie? Fatecelo sapere nei commenti!