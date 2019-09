The Walking Dead: Carol e Daryl sono 'anime gemelle', secondo la showrunner

A poche settimane dal ritorno di The Walking Dead, la showrunner Angela Kang ha parlato dello speciale rapporto tra Carol e Daryl e del loro ruolo che avranno nella decima stagione.

Intervistata da TV Line, la Kang ha anticipato che i due avranno "una storyline davvero grande" nei nuovi episodi, visto che saranno in prima linea per combattere I Sussurratori guidati da Alpha.

"Vedremo molto del conflitto con i Sussurratori attraverso il punto di vista di questi due, a volte insieme a e volte divisi" ha detto la showrunner. "Per me sono anime gemelle, che la loro relazione diventi romantica o meno. Sono legati a vicenda in questo mondo e ne hanno passate tante insieme. Si voglio bene, e si fidano l'uno dell'altra. Gli interessa cosa accade all'altro. Eppure può diventare tutto più complicato quando c'è un trauma così grande e una cosa del genere che sta accadendo alla comunità."

La premiere della nuova stagione, in onda su AMC il prossimo 6 ottobre, sarà intitolate Line We Cross e seguirà il gruppo di Oceanside mentre continua ad addestrarsi per affrontare i Sussurratori. Nei nuovi episodi inoltre sarà esplorata la backstory di Alpha e Beta, interpretati rispettivamente da Samantha Morton e Ryan Hurst.

