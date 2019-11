The Walking Dead: la showrunner commenta il segreto di Re Ezekiel

La showrunner Angela Kang ha commentato una delle rivelazioni più importanti dell'episodio 10x05 di The Walking Dead, andato in onda nella note e intitolato 'Come è sempre'. Attenzione, seguono spoiler sulla puntata.

Dopo aver sospettato che Re Ezekiel (Khary Payton) fosse segretamente malato per via della tosse, il dottor Siddiq (Avi Nash) ha scoperto che effettivamente il personaggio stava nascondendo una grave condizione, ovvero un cancro alla tiroide.

"Abbiamo parlo molto di cosa volevamo esplorare con Ezekiel, perché ne ha passate tante ed è un personaggio molto forte. Stavamo parlando da un po' del fatto che nella realtà di questo mondo le persone soffrono di malattie terminali e croniche" ha detto la Kang a Entertainment Weekly. "Viviamo in un tempo meraviglioso, eppure il cancro è ancora qualcosa di spaventoso, ma ci sono casi che sono più curabili rispetto ad altri, come quello che ha lui. Volevamo esplorare come reagisce un personaggio di questo mondo ad una diagnosi del genere, e in particolare come viene affrontata da una persona così gioiosa, ottimista e un forte leader."

Senza l'aiuto della medicina moderna, è lo stesso Ezekiel ad ammettere che "sappiamo cosa ciò significa", ma la showrunner ha rivelato che non è ancora finita per il Re: "Vedremo. Breaking Bad raccontava la storia di un uomo malato di cancro, ed è proseguita per molti anni, quindi vi dirò che potrebbe andare in molte direzioni."

