The Walking Dead, la showrunner condivide un'immagine dei villain della stagione 11

La showrunner della fortunata serie di AMC The Walking Dead, Angela Kang, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di un nuovo nemico che i nostri sopravvissuti dovranno affrontare nell’undicesima stagione. L’immagine ritrae un membro del Commonwealth vestito con un’armatura in stile stormtrooper.

"Sei pronto a vedere cosa hanno combinato?" recita la didascalia del post, con i fan che hanno risposto con un sì in massa.



È probabile che vedremo i soldati del Commonwealth prima di quanto pensiamo, infatti The Walking Dead tornerà con sei episodi bonus a marzo, che estenderanno la decima stagione, con uno di questi che sarà incentrato su Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) e ci mostrerà cosa è accaduto in seguito alla loro cattura.



I quattro sono stati visti l'ultima volta nella scena finale di "A Certain Doom", dove le loro speranze di incontrare l'amica radiofonica di Eugene, Stephanie, si sono infrante e sono stati circondati dai nemici.

Il mese scorso AMC ha pubblicato un tavolo virtuale con il cast mentre leggevano la sceneggiatura dell’episodio bonus "Splinter" che ha svelato che Yumiko è stata portata via per un interrogatorio mentre gli altri tre personaggi sono tenuti prigionieri in dei vagoni di un treno.



Il Commonwealth non sembra molto amichevole e la nuova minaccia porterà problemi ai nostri protagonisti, con Daryl e Carol che sono il futuro della serie secondo Scott Gimple e i film in arrivo su Rick Grimes sappiamo che qualunque cosa accada l'universo The Walking Dead andrà avanti.