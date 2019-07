The Walking Dead: la showrunner sta lavorando al ritorno di Lauren Cohan

Nella nona stagione The Walking Dead ha perso due dei suoi personaggi principali nonché tra i più apprezzati dai fan della serie zombie, Lauren Cohan e Andrew Lincoln: se quest'ultimo è già stato confermato come protagonista dei film dedicati allo show, il ritorno dell'attrice al momento rimane ancora in bilico.

L'interprete di Maggie Rhee ha abbandonato The Walking Dead per un ruolo nella serie ABC Whiskey Cavalier, ora cancellata definitivamente. Gli autori, però, non hanno mai abbandonato le speranze per un suo ritorno - il suo personaggio è stato semplicemente "messo da parte" in un'altra comunità - e ora la showrunner Angela Kang ha confermato che potrebbe accadere molto presto.

"Non sono sicura di poter dire qualcosa riguardo a questo in realtà" ha detto la Kang. "Vi dirò semplicemente che ci stiamo lavorando."

Vista la continua espansione dell'universo di The Walking Dead, il ritorno della Cohan apre a diversi scenari: l'attrice potrebbe apparire nella decima stagione della serie principale o unirsi a Lincoln nella trilogia di film già annunciata da AMC; inoltre non dobbiamo dimenticarci che il network sta sviluppando un secondo spin-off di The Walking Dead dopo Fear The Walking Dead.

The Walking Dead sarà tra i protagonisti dell'imminente Comic-Con di San Diego insieme ad altri attesi show come The Witcher e His Dark Materials, e l'attore Michael Cudlitz ha promesso delle sorprese per i fan.