The Walking Dead, la showrunner: 'Ne sapremo di più sul passato di Negan'

Come sappiamo, i nuovi episodi bonus di The Walking Dead si concentreranno sulle vicende di alcuni personaggi, raccontando qualcosa in più sul loro conto. Uno degli episodi saràdedicato a Maggie mentre, un altro ci porterà nel passato di Negan facendoci conoscere la genesi del turbolento personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

Queste nuove puntate invece di mostrarci scene dense di zombie e altri soggetti, saranno più intimistiche e ci daranno un nuovo punto di vista sulle vicende, colmando alcune lacune del passato. In merito la showrunner Angela Kang ha detto:

"Abbiamo scelto di modificare la tradizione di The Walking Dead, che è immergersi profondamente in queste storie di personaggi davvero interessanti. I fan credo che apprezzeranno questo cambio di rotta. Dobbiamo sicuramente colmare alcuni buchi e spiegare agli spettatori cose che stavano aspettando da molto tempo. E adoro la sceneggiatura. Tratteremo le cose sicuramente in un modo diverso".

Questa scelta è stata sicuramente dettata anche dalle limitazioni causate dai protocolli di salute e sicurezza in atto a causa della pandemia. Raccontare le vicende di un unico personaggio, semplifica in un certo qual senso i lavori di produzione, e permette di rispettare in maniera più facile le norme del distanziamento sociale.

Le riprese di The Walking Dead sono già ripartite e gli spettatori della serie non vedono l'ora di scoprire come si evolveranno le cose. Mancano circa 30 episodi prima della definitiva conclusione dello show AMC che secondo alcuni però sarebbe stato irrimediabilmente compromesso dalle ultime stagioni ritenuto piuttosto sottotono rispetto alle precedenti. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.