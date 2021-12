The Walking Dead, la showrunner: 'Norman Reedus come Ghost Rider sarebbe fantastico'

In seguito ai recenti rumor emersi in rete che vorrebbero insistentemente Norman Reedus nei panni della nuova versione di Ghost Rider da far esordire nel Marvel Cinematic Universe, la showrunner di The Walking Dead, serie televisiva che ha lanciato la carriera di Reedus, ha offerto tutto il suo supporto a questa affascinate suggestione.

Intervenendo attraverso il proprio profilo Twitter, Angela Kang - showrunner di The Walking Dead - ha apprezzato molto l'idea suggestiva di vedere Norman Reedus nei panni del nuovo Ghost Rider del Marvel Cinematic Universe e ha scritto: "Tanto per dire... Norman Reedus come Ghost Rider sarebbe grandioso". L'idea di Norman Reedus nei panni di Ghost Rider era emersa già nel lontano 2017 quando alcuni fan realizzarono un mucchio di fan art con Reedus nei panni dell'anti-eroe dei fumetti Marvel.

Nel corso di una recente intervista lo stesso Reedus aveva risposto proprio in merito alla questione: "Queste discussioni su Ghost Rider vanno avanti da anni e, sì, potete dirgli di mettermi nel film. Voglio interpretare Ghost Rider".

Reedus sta sostenendo una campagna dei fan per fargli interpretare l'antieroe infernale precedentemente ricoperto Nicolas Cage nei film del 2007 e del 2012 e da Gabriel Luna in Agents of SHIELD. Su Twitter, Reedus ha inserito tra i preferiti numerosi post che esortavano Kevin Feige a scegliere la star per il ruolo di Johnny Blaze: "L'unico nome che voglio sentire per Ghost Rider è Norman Reedus", si legge in uno dei tweet.

Un po' di tempo fa si era addirittura fatto il nome di Keanu Reeves per Ghost Rider, con i fan che lo vedrebbero bene nel ruolo. Tuttavia, Keanu Reeves non interpreterà Ghost Rider; Reeves e Kevin Feige stanno cercando il ruolo giusto per il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe che prima o poi si concretizzerà quasi certamente.