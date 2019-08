The Walking Dead: la showrunner sugli ostacoli ambientali della decima stagione

La showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ha promesso ai fan degli ostacoli ambientali mai visti prima nella prossima stagione, la decima, della longeva serie tv. Kang è intervenuta nel corso del San Diego Comic-Con, durante il quale ha parlato di The Walking Dead e degli sviluppi che la narrazione avrà nella nuova stagione.

Dopo il finale della nona stagione innevato, Kang ha dichiarato:"L'episodio innevato dell'anno scorso è stato qualcosa che ci siamo divertiti così tanto a fare. Volevamo introdurre la neve da anni, quindi è stata una grande impresa. Stiamo ancora esplorando altri tipi di ostacoli ambientali che non abbiamo mai visto prima, quindi ci saranno altre novità a cui prestare attenzione".

Il trailer della decima stagione ha debuttato al Comic-Con, mostrando alcune sequenze dei nuovi episodi, con alcune dinamiche che si sviluppano intorno ad una spiaggia, così come una lotta con escursionisti sullo sfondo di una foresta infuocata.



Il regista Greg Nicotero ha ammesso che il processo di ripresa dopo il finale innevato della nona stagione è stato piuttosto angosciante.

"L'unica cosa che nessuno di noi ha mai fatto è stato sparare sulla neve e sparare sulla neve in Georgia. Questa è stata di gran lunga la sfida più grande" ha spiegato il regista.

Nelle nuove immagini di The Walking Dead troverete i protagonisti della decima stagione dello show, mentre la produttrice Gale Anne Hurd, nei giorni scorsi, ha dichiarato di sperare in un finale positivo.