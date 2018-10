The Walking Dead: la showrunner rivela che rimpiazzerà Rick Grimes come Leader

Come sappiamo tutti, Andrew Lincoln ha deciso di lasciare The Walking dead dopo quasi una decade di lavoro alla serie AMC. Ma chi prenderà il suo posto come leader?

Angela Kang, la showrunner, ha detto che "tutti e nessuno" prenderanno in carico il ruolo di capo. Sarà una "dinamica di gruppo" ha detto la Kang dell'era post-Grimes.

"Norman ha tipo l'atteggiamento di Daryl e non vuole essere chiamato capo, anche se fa quello che farebbe un capo; modo suo, guida. Penso che anche Danai sia una buona leader. Lei ha il suo stile personale. Sta molto attenta per assicurarsi che le cose vadano bene per le persone. Melissa è una presenza meravigliosa che mette a posto le cose quando c'è bisogno. A questo punto, visto che le cose stanno così, non credo che una persona sola debba essere il capo. Tutti sanno quando una persona è da seguire anche solo per l'esperienza che ha e questo è stato il modo in cui abbiamo concepito lo show fin dall'inizio, come è stato impostato da Andy, cioè. Penso che sia una parte importante della sua eredità allo show. "

Tempo fa un attore della serie, Tom Payne, interprete di Paul, ha detto sull'abbandono della serie di Lincoln:

"L'anno scorso con la morte di Carl e l'uscita di Chandler è stato un momento per chiedersi:'Ok, cosa succede ora a Rick? Quanto andrà avanti?' Penso che fosse il momento giusto per una pausa di riflessione. Qualunque cosa faccia Andy, capisco bene il suo desiderio di passare più tempo con la sua famiglia. Ha avuto un figlio all'inizio dello show e da otto anni passa otto mesi all'anno ad Atlanta. E' difficile per chiunque, e condivido in pieno la sua decisione di concentrarsi sulla famiglia. Io farei lo stesso."

Che ne dite?