The Walking Dead, la showrunner rivela: 'Daryl è convinto che Connie sia viva'

I fan di The Walking Dead si struggono ormai da mesi per Connie e sperano ovviamente di poter ricevere qualche informazione sul suo conto nelle nuove puntate della decima stagione.

Quello che sappiamo di certo è che dalla caverna ne è uscita, insieme a Magna, ma successivamente non si sono più avute sue notizie e sono state totalmente perse le sue tracce. Mentre noi tutti continuiamo ad arrovellarci nel tentativo di comprendere se sia viva o morta, la showrunner Angela Kang assicura che per il personaggio di Norman Reedus, Connie è certamente sopravvissuta.

"Una parte di lui ha serie difficoltà a rinunciare a qualcuno. Sai, come con Rick. Daryl ha visto un ponte saltare in aria e prendere fuoco ma non ha mai pensato che potesse essere morto. Ci crede ancora fermamente. Non credo nemmeno che abbia rinunciato a voler trovare Beth quando lei è scomparsa. Allo stesso modo, non credo che abbia perso la speranza di trovare Connie".

La sceneggiatrice ha poi aggiunto: "Il problema è che Daryl è un po' distratto al momento, con i Whisperers e la loro orda che sta per attaccare il nascondiglio dei suoi amici. Quindi sta solo cercando di far fronte a questa cosa al meglio delle sue possibilità. Ha Judith, che è fondamentalmente come una figlioccia per lui. Non ha più genitori e, quindi deve concentrarsi molto su ciò che è giusto fare per tutti loro. Non credo però che abbia completamente perso la speranza che Connie possa essere viva".

Voi cosa ne pensate? Rivedremo Connie nei prossimi episodi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi ricordiamo il 5 ottobre ripartirà The Walking Dead. Insomma mancano pochissimi giorni alla ripresa dello show.