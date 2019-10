The Walking Dead: la showrunner rivela qualcosa in più sulla storia di Maggie

Insieme all'annuncio di The Walking Dead 11 i fan sono rimasti sorpresi di scoprire che Lauren Cohan tornerà a vestire i panni di Maggie, dopo essere uscita di scena nel corso della nona stagione. La showrunner della serie ha rivelato qualcosa in più sulla storia del suo personaggio.

Ecco quindi le affermazioni di Angela Kang nel talk show Talking Dead andato in onda la scorsa domenica: "Non voglio rivelare troppo, ma siamo veramente entusiasti per il ritorno di Lauren. Era già da un po' che avevamo detto di avere in mente un sacco di storie in cui lei è la protagonista, quindi vi dico solo che lei ritorna e c'è molto lavoro da fare. Alcune delle sue azioni avranno un significato profondo". I fan di Maggie potranno già rivederla nel corso delle puntate attualmente in onda, anche se non abbiamo ancora ulteriori dettagli sul suo ritorno.

Inoltre la mancanza del suo personaggio ha portato anche a dei cambiamenti nella storyline generale, in particolare nell'introduzione di Dante, dottore presente ad Alexandria e interpretato da Juan Javier Cardenas, personaggio molto legato a Maggie nei fumetti di The Walking Dead, tanto da diventare suo braccio destro e spasimante.

