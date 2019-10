The Walking Dead, la showrunner rivela il voto di Padre Gabriel per Negan

Nella notte è andato in onda "Ascolta", il quarto episodio della decima stagione di The Walking Dead. Intervistata da Entertainment Weekly sul destino di Negan, la showrunner Angela Kang ha parlato della decisione che avrebbe preso Padre Gabriel. Attenzione, seguono spoiler sulla puntata.

Nell'episodio, il consiglio di Alexandria si è infatti riunito per decidere se punire Negan dopo che Margo è rimasta uccisa: secondo Aaron l'uomo non meritava più di vivere nella loro comunità nonostante la sentenza di otto anni di prigione, mentre Siddiq e (a malincuore) Daryl hanno preso le parti di Negan. Il voto decisivo sarebbe stato quello di Padre Gabriel, ma quando quest'ultimo è andato a visitare Negan ha trovato la cella vuota.

"Credo che Gabrial avrebbe votato per non ucciderlo" ha detto la Kang. "Nel tempo è arrivato a conoscerle Negan, e alla fine ha creduto a ciò che ha detto Lydia, 'Mi ha salvato ed è stato un indicente', e al fatto che le crede anche Daryl, e sa bene che Negan ci sta provando per davvero. Penso che ci avrebbe pensato pregando, e il mattino dopo si sarebbe svegliato e avrebbe detto 'Sapete cosa? Si sta esagerando. La gente è troppo paranoica'. Questo è ciò che avrebbe pensato, secondo me."

L'episodio 10x05, intitolato in originale "What It Always Is" andrà in onda il 3 novembre e potrebbe rivelare dove è diretto Negan dopo la sua fuga. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x03 e alla clip con Daryl e Negan.