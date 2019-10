The Walking Dead: Siddiq nasconde un terribile segreto?

È un momento molto difficile per i sopravvissuti della serie giunta alla decima stagione e prodotta dall'emittente televisiva AMC. Mentre Carol di The Walking Dead è ossessionata da visioni di morti, anche Siddiq non riesce a superare il trauma provocato dai Whisperers. Ma sembra che il personaggio di Avi Nash nasconda un terribile segreto.

Nel corso delle nuove puntate infatti abbiamo visto Siddiq subire gli effetti del trauma scatenato dall'essere l'unico sopravvissuto delle gesta di Alpha. Durante la nona stagione il capo dei Whisperers ha infatti creato un confine tra la sua comunità e quella guidata da Michonne, Carol e Daryl usando le teste mozzate di alcuni dei personaggi principali, tra cui Henry, figlio adottivo di Ezekiel e del personaggio interpretato da Melissa McBride.

I tre trovarono inoltre Siddiq ancora in vita, per avvisare i sopravvissuti delle gesta di Alpha. L'evento ha provocato in lui una paura estrema nei confronti del sangue e di qualsiasi atto violento, mentre davanti ai suoi occhi è apparsa un'immagine che ha fatto subito parlare di sé: una lama insanguinata e il capo dei Whisperers che gli sussurra all'orecchio "Bene". Che sia stato proprio Siddiq ad uccidere i suoi amici? Magari proprio in cambio della sua vita? Siamo sicuri che le prossime puntate sveleranno anche questo mistero.

Mentre aspettiamo il 27 ottobre, data di uscita dell'episodio inedito della serie, vi lasciamo con la nostra recensione della terza puntata di The Walking Dead 10.