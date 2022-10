The Walking Dead, sigla diversa per gli ultimi episodi: tanti indizi e logo insanguinato!

Mancano solo otto episodi al finale dei finali. Dopo più di un decennio, The Walking Dead arriva a conclusione e per l'occasione ha creato una sigla mai così estesa, con tante nuove immagini e un logo sempre più insanguinato. Non l'aveva mai fatto nel mezzo di una stagione. Cosa ci dicono le immagini?

Le prime recensioni sul finale di The Walking Dead non sono delle migliori. In generale, lamentano un grande paradosso: che dopo undici stagioni più che diluite, il finale di serie non si sarebbe potuto far attendere ancora; ma che dall’altro, la risoluzione del Commonwealth è stata alquanto frettolosa rispetto al ruolo cruciale che riveste nei fumetti. C’è la sensazione insomma, che questo finale ormai alle porte non suoni davvero come una fine, ma come un nuovo inizio. Indizio eloquente potrebbe essere il cambio di finale di The Walking Dead rispetto ai piani originali, svelato solo ieri dalla showrunner Angela Kang.

Ma prima di espandere l’universo narrativo, anticipato in un nuovo trailer collettivo sugli spinoff di The Walking Dead, questo finale vuole (e deve) chiudere una grande quantità di questioni in sospeso, sia con il Commonwealth che con orde di vaganti mai così pericolose: basti pensare alle anticipazioni sui Walker intelligenti. Proprio a questo è dedicato uno degli estratti della sigla estesa che vedremo debuttare con la première degli ultimi episodi. Chi li ha visti in anteprima ce le ha raccontate, mentre in calce all’articolo potrete trovare il nuovo logo pensato appositamente per il finale.

A partire dal 2018, con il passaggio di mano ad Angela Kang, lo storico logo in vigore nelle precedenti stagioni è stato aggiornato a ogni rinnovo, in modo tale che ricalcasse l’aura e il tono dei nuovi episodi. Gli ultimi erano sempre più decadenti, ma quello che trovate nell’immagine si ricompone a segnalare una ricostruzione imminente. Ma anche un massacro imminente. Chi ha visto i primi episodi infatti, anticipa che quella macchia di sangue si estenderà sempre più a ogni nuova puntata. Infine, fra le immagini più d’impatto, ce n’è una che vede le tre comunità di Alexandria, Il Regno e soprattutto Hilltop difese dall’esercito de Commonwealth contro orde di vaganti mai così estese. Voi siete pronti a farvi fronte? Ditecelo nei commenti!