The Walking Dead, la sinossi dello spin-off ci anticipa il rapporto tra Rick e Michonne

Il 2022 ha sancito l'addio di The Walking Dead ai suoi fan, ma l'universo creato da Robert Kirkman è più vivo che mai: in lavorazione ci sono infatti degli spin-off che ci permetteranno di approfondire storia e destino di alcuni dei personaggi più amati, regalandoci ovviamente su tutti il gran ritorno di Rick e Michonne.

Dopo averci svelato la finestra d'uscita dello spin-off su Rick e Michonne, che a questo punto è stato ufficiosamente annunciato per il 2024 con la lavorazione che prenderà il via nel corso di quest'anno, AMC ci ha dunque rivelato ulteriori dettagli sulla serie grazie alla sinossi ufficiale pubblicata proprio in queste ore.

"La serie ci presenta l'epica storia d'amore tra due personaggi cambiati da un mondo che è cambiato. Separati dalla distanza, da una potenza inarrestabile e dai loro stessi fantasmi, Rick e Michonne sono stati gettati in un mondo nuovo, costruito sulla guerra contro i morti... E infine anche contro i vivi. Riusciranno a trovare l'altro e se stessi in un posto e in una situazione diversi da tutto ciò che hanno visto prima? Saranno nemici, amanti, vittime, vincitori? Senza l'un l'altro, sono davvero vivi?" si legge nella presentazione dello show.

Danai Gurira, intanto, ci ha detto la sua sulla trama dello spin-off su Rick e Michonne.