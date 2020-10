The Walking Dead, il sogno di Lauren Cohan per il gran finale: 'Un salto di 40 anni!'

nel finale della decima stagione di The Walking Dead abbiamo rivisto Lauren Cohan nel ruolo di Maggie. La rivedremo anche nel cast anche nella prossima stagione, che come sappiamo sarà l'ultima dell'apocalisse zombie. In una recente intervista a NME, l'attrice ha rivelato di avere in mente una conclusione "da sogno" per lo show.

Alla domanda su come le piacerebbe che si concludesse The Walking Dead, infatti, Lauren Cohan ha risposto: "Ci sono così tanti modi in cui potrebbe finire, e forse io non riesco a credere che finisca. Non riesco a immaginarlo! Se parliamo di un sogno, mi piacerebbe vedere Rick tornare. È così che mi piacerebbe che finisse, vorrei vederlo atterrare su un elicottero e vedere Michonne di nuovo con lui."

Lo scenario da sogno per la fine dell'arco narrativo della sua Maggie, però, è un'altro. "Sarebbe davvero, davvero divertente fare un salto temporale di 40 anni" ha aggiunto Cohan, che ha anche pensato all'inquadratura. "Inizi con un primo piano di alcune mani molto anziane e ci vuole un minuto a capire di chi sono. Una volta che ti rendi conto di chi sono le mani, di dove sono, dov'è il mondo adesso e chi è con lei... forse sono i suoi ultimi giorni. Forse non muore a causa di uno zombie? Sarebbe un'idea."

Nei giorni scorsi, la showrunner di The Walking Dead Angela Kang ha raccontato di avere un buon presentimento per il finale dello show. Dopo undici stagioni, dopotutto, la conclusione della serie zombie dovrà onorare quanto fatto finora.