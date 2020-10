The Walking Dead, Sonequa Martin-Green tornerebbe volentieri in uno spin-off

Apparsa di recente nel video annuncio della quarta stagione di Star Trek: Discovery, Sonequa Martin-Green ha aperto ad un suo possibile ritorno nei panni di Sasha, il personaggio che ha interpretato per quattro anni in The Walking Dead.

Quando Entertainment Weekly le ha fatto notare che AMC sta lavorando uno spin-off intitolato Tales of the Walking Dead che esplorerà tra le altre cose l'origine di alcuni personaggi che hanno lasciato la serie principale, l'attrice ha infatti risposto con grande entusiasmo: "Mi piacerebbe moltisssssssimo. Adoro Sash e adoro The Walking Dead. É stata la mia famiglia prima di questa. Ho avuto la fortuna di trovarmi per due volte di fila in un ambiente davvero familiare e con una grande portata. Mi piacerebbe molto, ci divertiremmo un sacco".

"Sarebbe interessante - ha aggiunto - Sono sempre stata interessata alla sua storia di origine. Ovviamente, come attrice lo sono stata per ogni personaggio che ho interpretato. Ma impersonando Sasha per tutti quegli anni, esplorare il suo passato mi ha dato più gioia di quanto si possa immaginare. Questa è uno dei grandi lati positivi di essere un'attrice per la TV, ovvero poter costruire il tuo personaggio attraverso tanti anni e stagioni."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un episodio di Tales of the Walking Dead dedicato a Sasha? Fatecelo sapere nei commenti.