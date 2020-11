The Walking Dead: i sopravvissuti di World Beyond saranno anche nello spin-off antologico?

Sappiamo che il nuovo spin-off di The Walking Dead avrà vita breve dato che durerà solo due stagioni: i personaggi che riusciranno a sopravvivere alle pericolose insidie di World Beyond potrebbero entrare a far parte dei film su Rick Grimes, anche se lo showrunner sarebbe pronto a portarli in scena anche altrove.

"Per ora i piani prevedono una stagione per due anni, quindi stiamo scrivendo per arrivare ad una conclusione con la fine della stagione 2, ed è ciò che continueremo a fare. Se i piani di AMC cambieranno, una parte di me sente che potrei scrivere di questi personaggi molto più a lungo. Se non lo faranno credo che dal punto di vista creativo il pubblico sarà soddisfatto con ciò che vedranno alla fine della stagione 2", ha dichiarato Matt Negrete a Collider.

La tabella di marcia sembra essere ben definita, ma non è detto che la storia di World Beyond si chiuda con la stagione 2: "C'è la possibilità che questi personaggi compaiano in Tales of The Walking Dead, sia per uno sguardo al loro passato sia per vedere dove saranno in futuro, dopo che la serie sarà finita. Credo che tutto ciò sia assolutamente possibile".

Lo sceneggiatore si riferisce alla nuova serie antologica annunciata da Scott Gimple, che avrà il compito di approfondire storie e personaggi provenienti da qualsiasi timeline di The Walking Dead. È probabile che qualche episodio venga dedicato anche ad Hope, Felix, Elton e agli altri protagonisti dello spin-off, oltre che ai sopravvissuti della saga principale.

Non resta che attendere per saperne di più, dato che il progetto è ancora nelle fasi iniziali. Purtroppo, nonostante i collegamenti con i futuri film, sembra che non vedremo Rick Grimes in World Beyond.