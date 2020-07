The Walking Dead, la sorella di Maggie potrebbe tornare? La risposta di Emily Kinney

Se i fan di The Walking Dead attendono con ansia di rivedere la Maggie di Lauren Cohan, c'è anche chi pensa più in grande: perché non riportare sulla scena anche Beth Greene, sorellastra di Maggie?

Perché è morta, sarebbe la risposta più semplice e spietata... ma nel fantastico mondo delle serie tv tutto è possibile e a dire il vero qualcosa del genere è già accaduto, visto che la ragazza è tornata nelle visioni di Rick durante il suo episodio finale, pur avendo lasciato la serie da diverse stagioni.

"Voglio dire, in effetti mi hanno sparato in testa, ma alla fine amavo la serie e adoravo lavorare a questa serie. Mi rende felice averne fatto parte, sono davvero orgogliosa, quindi non è del tutto fuori dai giochi... se fosse possibile in qualche modo, tornerei di sicuro", ha rivelato Emily Kinney a Let's Stay Together.

Entrata in scena nella seconda stagione quando il gruppo di protagonisti raggiungeva la fattoria di Hershel (era la figlia più piccola dell'agricoltore), Beth si è conquistata l'apprezzamento dei fan anche per la relazione di amicizia con Daryl. Nella quinta stagione è stata presa in ostaggio all'interno di un ospedale da degli ex poliziotti e la sua morte ha costituito un momento particolarmente drammatico.

Visto che poco dopo apparve anche nelle visioni di Tyreese, che di lì a poco sarebbe morto, gli autori potrebbero scegliere di farla interagire in maniera simile anche con Maggie e gli altri sopravvissuti. Cosa ne pensate? C'è ancora spazio per il personaggio?

La data dell'episodio finale di The Walking Dead 10 verrà svelata presto, e intanto Robert Kirkman ha parlato del futuro della serie.