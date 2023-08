The Walking Dead, lo spin-off di Daryl è una brutta copia di The Last of Us?

La nostra recensione di The Last of Us è a dir poco entusiastica, al punto che ben pochi show possono reggere il confronto; se hanno la stessa trama, poi, l'impresa si fa ancora più ardua. Ed è proprio il caso di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off della saga sugli zombi.

"Eravamo già in piena produzione, quando è uscito The Last of Us" ha ricordato il produttore esecutivo Greg Nicotero. "È il proseguimento dell'arco narrativo di Daryl. Voleva mettere alla luce questo bambino, certo, ma non era il suo unico scopo: desiderava anche tornare a casa, dalle persone che più ama. Basti pensare a Judith, a Carol, alle persone del Commonwealth".

Ha inoltre continuato: "È stato ingannato, deviando verso la Francia. Il collegamento con questo ragazzo ricorda The Last of Us, ma siamo sicuri che, una volta nel mezzo del viaggio, non tutto apparirà tanto simile. Lo spettatore può godere di entrambi gli show, considerando le differenze".

Ideato da David Zabel, The Walking Dead: Daryl Dixon è il quinto spin-off dell'universo narrativo e segue il percorso di Daryl lungo la Francia, con tutti i rapporti (spesso complicati) che ne derivano. La data d'uscita coincide col 10 settembre 2023, dopodiché andrà in onda un episodio a settimana. Stando alle dichiarazioni di Nicotero, The Walking Dead: Daryl Dixon introdurrà nuovi zombi.

The Last of Us, invece, è basato sull'omonimo videogioco per PlayStation, pur prendendo le distanze dalla "maledizione" che caratterizza adattamenti simili: il viaggio narrativo di Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) ha ricevuto un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes, mentre il primo episodio è stato seguito da 4,7 milioni di spettatori negli Stati Uniti soltanto nella prima notte di disponibilità.

E voi cosa ne pensate? The Walking Dead: Daryl Dixon sarà davvero una brutta copia di The Last of Us, oppure un prodotto autonomo (e qualitativo)? Fatecelo sapere nei commenti!