The Walking Dead, lo spin-off di Daryl e Carol sarà 'completamente diverso' dalla serie

Mentre la stagione finale di The Walking Dead si prepara a debuttare su Disney+, Norman Reedus ha svelato dei nuovi dettagli sull'annunciato spin-off che seguirà Daryl e Carol dopo gli eventi della serie originale.

"Non posso dirvi molto sullo spin-off, ma posso dirvi che non assomiglierà per niente a The Walking Dead", ha dichiarato l'attore ai microfoni di IMDb in occasione del Comic-Con Home, dove è stato svelato il nuovo trailer ufficiale di The Walking Dead 11. "Non sembrerà un episodio di The Walking Dead incentrato solo su Daryl e Carol, sarà qualcosa di completamente diverso."

I dettagli sulla trama dello spin-off ovviamente sono ancora tenuti sotto segreto, anche per non rovinare in anticipo gli eventi del gran finale della serie principale, ma Reedus aveva commentato così l'annuncio: "Adoro il modo in cui questi personaggi interagiscono e si relazionano tra loro su così tanti livelli, perciò non vedo l'ora di vedere come proseguirà la loro corsa.

L'undicesimo e ultimo arco narrativo di The Walking Dead lo ricordiamo, sarà diviso in tre parti e sbarcherà nel catalogo Star di Disney+ il prossimo 23 agosto, mentre negli USA la premiere verrà pubblicata il 15 agosto su AMC+ e il 22 agosto su AMC.



Che aspettative avete nei confronti dello spin-off? Ditecelo nei commenti!