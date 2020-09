The Walking Dead, ci saranno spin-off su Maggie e Negan? La risposta deluderà i fan

L'undicesima stagione di The Walking Dead concluderà la longeva serie zombie, ma qualche giorno fa AMC ha annunciato uno spin-off su Daryl e Carol. Sono in fase di discussione anche altri progetti legati al franchise, come speciali e miniserie, oltre a una serie antologica intitolata Tales of the Walking Dead.

Tra tutte queste novità, però, non c'è niente che indichi un coinvolgimento dei personaggi di Maggie (interpretata da Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). A quanto pare, dovremo accontentarci di rivedere i due soltanto nella stagione finale della serie principale.

Lauren Cohan aveva lasciato The Walking Dead all'inizio della nona stagione per recitare come protagonista in Whiskey Cavalier, sfortunata serie ABC presto cancellata. L'attrice tornerà nel ruolo di Maggie nell'episodio finale della stagione 10, previsto per il prossimo 4 ottobre, e sarà poi nella stagione finale dello show.

Jeffrey Dean Morgan, dal canto suo, ha debuttato in The Walking Dead alla fine della sesta stagione. L'attore, come ha dichiarato qualche tempo fa, spera che al suo personaggio venga dedicato un prequel che sveli le origini di Negan, sulla falsariga dell'imminente film su Rick Grimes.

Parlando del suo personaggio e di quello di Lauren Cohan durante il recente Comic Con, Morgan ha anticipato che la stagione 11 di The Walking Dead "non sarà una strada facile, credo, per nessuno dei due. Negan ha fatto tutto questo percorso mentre lei era via, ed è come se Maggie non avesse visto niente di tutto ciò."

Il trailer della stagione 11 di The Walking Dead, intanto, ha rivelato dei dettagli sui nuovi personaggi.