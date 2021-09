The Walking Dead, ci sarà uno spin-off su Negan? Risponde Jeffrey Dean Morgan

La definitiva conclusione di The Walking Dead è ormai vicina ma ciò non significa necessariamente che dovremo salutare Negan, il cattivo ravveduto che Jeffrey Dean Morgan interpreta dalla fine della sesta stagione.

Nel corso di un'intervista con Tv Line proprio l'attore ha ammesso che qualcosa bolle in pentola e che ci sono state varie discussioni con la rete per la produzione di un nuovo progetto: "Ci sono state varie discussioni tra me e le persone della rete. Vedremo. Voglio dire, Negan potrebbe ancora trovare la sua strada prima che la stagione 11 si concluda, quindi potrebbe essere un problema a meno che non sia un prequel".

Joffrey Dean Morgan ha poi aggiunto: "Ma ci sono ancora molte storie da raccontare su Negan. So in qualche modo come la stagione ha funzionato finora, stiamo aprendo finestre qua e là che si presterebbero a raccontare nuove storie su Negan".

L'attore ha ammesso che qualora però dovesse essere realizzato uno spin-off su Negan dovrebbe valerne davvero la pena: "Amo Negan", dice. "Se si presentasse una simile opportunità non direi di certo di no, ma deve valerne la pena. C'è un'incredibile opportunità per immergersi molto più a fondo in quest'uomo che penso sia diventato molto interessante negli ultimi anni. Non sono certo contrario a tenerlo in vita ancora un po' e a saperne di più su di lui".

Nell'ultimo episodio di The Walking Dead Negan ha salvato Maggie, mandando in delirio i fan dello show AMC, e questo nuovo rapporto potrebbe essere alla base di una prossima serie: "Sarò onesto, se dovessi fare di più, vorrei andare avanti con la storia e non indietro", dice. "Ho adorato quello che abbiamo mostrato [della sua storia] in 'Here's Negan'. Potremmo fare una breve serie su come sono nati i Salvatori, il che sarebbe interessante, ma non vedo l'ora. Abbiamo mostrato questi diversi lati di Negan negli ultimi anni", conclude. "Ora mi piacerebbe vedere, dopo che tutto questo sarà finito, cosa succederà a lui dopo. Trovo che questa possibilità sia molto più interessante che tornare indietro nel tempo".

