The Walking Dead: gli spin-off subiranno ritardi per lo sciopero degli sceneggiatori?

Chi ricorda il lungo sciopero degli sceneggiatori del 2007-2008 sa benissimo che gran parte delle serie prodotte in quel biennio subì dei ritardi che provocarono la realizzazione di stagioni decisamente più corte del normale. Furono colpite serie come Lost e Breaking Bad e adesso la stessa cosa potrebbe accadere agli spin-off di The Walking Dead.

Nella giornata di ieri gli sceneggiatori di Hollywood hanno votato per lo sciopero per la prima volta in 15 anni, il che significa che tutti i lavori in corso sono stati immediatamente interrotti per le serie televisive. Cobra Kai, Yellowjackets e Abbott Elementary sono tra gli show che sono stati colpiti, con le loro sale di scrittura che rimarranno chiuse fino a quando il sindacato degli sceneggiatori e gli studios non avranno raggiunto un nuovo accordo.

In un recente comunicato, la WGA ha dichiarato che "un'interruzione del lavoro a maggio potrebbe ritardare la stagione televisiva su rete, che continua a rappresentare un terzo di tutti gli episodi prodotti, compreso il 45% degli episodi prodotti dalle società di media come Disney, Paramount Global e Comcast NBCUniversal. Gli sceneggiatori delle serie autunnali iniziano a lavorare in genere a maggio e giugno, in preparazione delle prime serie di settembre e ottobre. Anche la scrittura di numerose serie in streaming è in corso o dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. Qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori può potenzialmente far slittare le anteprime della stagione autunnale e, in ultima analisi, potrebbe ridurre la quantità di nuova programmazione prodotta per la stagione 2023-2024 del network".

Vediamo in che modo e se le date gli spin-off di The Walking Dead subiranno cambiamenti.

A marzo sono terminate le riprese dell'ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead, che inizierà ad andare in onda l'11 maggio su AMC+ e il 14 maggio su AMC. L'ottava stagione dello spin-off originale di The Walking Dead si concluderà con 12 episodi - rispetto ai consueti 16 - ma la decisione è precedente allo sciopero degli sceneggiatori. Fear trasmetterà la sua stagione finale di 12 episodi in due parti, ciascuna composta da sei episodi, e la serie si concluderà nel 2023 come previsto.

Dead City, il nuovo spin-off con Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) in una New York post-apocalittica ha terminato le riprese della prima stagione di sei episodi a ottobre, quindi non sarà influenzato dallo sciopero degli sceneggiatori. The Walking Dead: Dead City andrà in onda in anteprima subito dopo il finale di metà stagione di Fear the Walking Dead, domenica 18 giugno, su AMC e AMC+.

A marzo, i membri della troupe del set francese di The Walking Dead: Daryl Dixon hanno riferito che le riprese della prima stagione, composta da sei episodi, si erano concluse dopo cinque mesi di lavori. La nuova serie, incentrata su un Daryl (Norman Reedus) abbandonato all'estero in Europa, dovrebbe debuttare in autunno su AMC e AMC+ come previsto.

L'unico spin-off di The Walking Dead che potrebbe essere potenzialmente influenzato dallo sciopero degli sceneggiatori è il solo che non ha completato la produzione: Rick & Michonne. La serie spin-off di sei episodi che riunisce Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira) ha iniziato le riprese a febbraio e, secondo quanto riferito, non terminerà la produzione prima di metà maggio.

Mentre le sceneggiature completate possono continuare a girare come previsto, i membri del sindacato - che comprende anche il produttore esecutivo della serie, lo showrunner e scrittore Scott M. Gimple - non possono scrivere per tutta la durata dello sciopero, il che significa niente riscritture, rielaborazioni o altre modifiche dell'ultimo minuto. Se tutte e sei le sceneggiature sono state terminate, lo sciopero non dovrebbe avere ripercussioni su Rick & Michonne. La serie non ha una data d'uscita e dovrebbe debuttare nel 2024 su AMC e AMC+.