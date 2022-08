The Walking Dead, lo spinoff su Daryl sarà ambientato in Europa: ecco dove

Nonostante le notizie provenienti da ogni parte degli Stati Uniti nella serie madre di The Walking Dead, gran parte delle storie si sono svolte nei dintorni di Atlanta. Ma l'epidemia, soprattutto in un altro continente, potrebbe essersi evoluta in modo del tutto diverso. Ce lo rivelerà lo spinoff su Daryl, ambientato in uno Stato europeo.

Giornata tutta dedicata agli spinoff supervisionati da Scott M. Gimple (Chief Content Officer di The Walking Dead), quella di ieri, grazie a una gigantesca puntata di Talking Dead dedicata allo speciale The Walking Dead Universe Preview 2022. In un colpo solo, Gimple ha offerto le primissime anticipazioni su tutti e tre gli spinoff di coppia (o quasi) nati nel solco della serie zombie. Da un lato si parla di altri veterani nel cast dello spinoff TWD su Rick e Michonne. Dall’altro, un inquietante affresco di New York in Isle of the Dead, spinoff dedicato a Negan e Maggie. Infine il più sfortunato di tutti, l’untitled su Daryl.

Doveva nascere come consecutio del rapporto strettissimo fra Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), prima che l’attrice decidesse, a pochi giorni dall’annuncio, di abbandonare il progetto. La ragione era da attribuirsi allo spostamento delle riprese in Europa, con la McBride che già troppo a lungo lontano dalla sua famiglia dopo 11 stagioni di serie madre, avrebbe dovuto cambiare radicalmente vita. Esattamente la stessa decisione che portò Andrew Lincoln ad abbandonare momentaneamente il franchise, lui che per converso abitava in Gran Bretgana e doveva trasferirsi ad Atlanta, a ogni nuova stagione, per sessioni di interi mesi di riprese.

Ora, proprio Gimple conferma un sospetto che, a giudicare dal set scelto per le riprese, si aveva già da un po’: "Lo spinoff di Daryl si svolge in Francia" – annuncia con una conferma definitiva. Ma con l’impossibilità di approfondire il rapporto con Carol, Gimple anticipa anche i contorni del nuovo Daryl e di cosa questo trasferimento comporterà: “Daryl è un pesce fuor d'acqua per cominciare. Se Daryl si trova con nuove persone, è un pesce fuor d'acqua. In Francia, in un paese che sta attraversando l'apocalisse, è una cosa completamente diversa. Si ritrova a dover reinventare se stesso di nuovo, a dover ritrovare se stesso e anche a non stare (almeno per un po’) con le uniche persone al mondo con cui si sente a suo agio".

Lo spiraglio aperto da Gimple ha a che fare con alcune dichiarazioni di Reedus, secondo cui l’addio della McBride non sarà definitivo, spingendola a tornare solo in un secondo momento dopo il giusto periodo di break per dedicarsi alla famiglia. All’indomani dell’attrice, lo show aveva subito un altro brutto colpo perdendo la storica showrunner di TWD Angela Kang, che verrà ora sostituita da David Zabel di ER.