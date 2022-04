The Walking Dead, spinoff su Daryl sempre più lontano: dopo Carol, addio della showrunner

C'è aria di progetto sospeso a tempo indeterminato, intorno allo spinoff di The Walking Dead su Daryl e Carol. Lo show era pensato per approfondire il rapporto fra i due, ma l'attrice ha abbandonato il progetto e assieme a lei, dopo la notizia, anche la showrunner della serie principale Angela Kang. I nuovi spinoff stanno già fallendo?

Un vecchio brano cantava: “La festa appena cominciata è già finita”. Parafrasato, sembra quasi riferirsi a uno dei due spinoff “di coppia” annunciati in vista della conclusione, alla sua undicesima stagione, della serie sugli zombie più famosa di sempre. La più avanzata era Isle of the Dead, serie con Maggie e Negan ambientata a New York. L’altra doveva avere come protagonisti il Daryl di Norman Reedus e la Carol di Melissa McBride. Ma le cose non stanno andando affatto bene per quest’ultima, né per AMC in generale, che si vede attaccata dai fan per dei comportamenti scorretti su The Walking Dead e impantanata in una causa con il creatore di The Walking Dead.

Per quanto riguarda lo spinoff in questione, il primo, gigantesco problema è nato quando Melissa McBride, completamente a sorpresa, ha annunciato l’abbandono del progetto solo pochi giorni fa. Ora, anche la storica showrunner Angela Kang, che ha seguito lungamente la nave madre di TWD, si sfila dal progetto. Rimane come produttrice esecutiva, ma lascia il posto di showrunner a David Zabel, preferendo concentrarsi su altri progetti in sviluppo presso AMC. Lo show quindi, almeno questo, non si ritrova completamente sguarnito di una guida. E secondo quanto trapelato, il passaggio di testimone dalla Kang a Zabel sarebbe frutto di un accordo precedente all’annuncio di Melissa McBride.

Tutti speravamo in una storica reunion come quelle in Fear the Walking Dead, ma l’emittente ha spiegato a Insider, con grande rammarico, le ragioni dietro l’abbandono della McBride: “Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari di The Walking Dead Universe. Purtroppo, non è più in grado di partecipare allo spin-off precedentemente annunciato e incentrato sui personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier, che sarà ambientato e girato in Europa quest'estate e sarà presentato in anteprima il prossimo anno. Il trasferimento in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan rimarranno delusi da questa notizia, ma The Walking Dead Universe continua a crescere ed espandersi in modi interessanti e speriamo vivamente di rivedere Carol nel prossimo futuro".

Nonostante questo stop momentaneo, il personaggio di Carol non sembra quindi destinato ad aggiungersi al conteggio totale di morti in The Walking Dead, che qualche folle ha tenuto episodio per episodio. Eppure il rischio di un nulla di fatto anche per Daryl potrebbe essere dietro l’angolo. Voi quale dei tanti spinoff attendete di più? Ditecelo nei commenti!