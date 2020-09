The Walking Dead, lo spoiler di Lauren Cohan: reunion in vista per il season finale

La strada che ci separa dall'attesissimo finale della decima stagione di The Walking Dead è ancora lunga, per cui mantenere l'assoluto silenzio su tutto ciò che vedremo nel season finale sta diventando impresa ardua anche e soprattutto per i protagonisti dello show, impazienti di condividere alcune emozioni con i loro fan.

A dimostrarlo è Lauren Cohan, l'attrice volto di Maggie Greene, il cui ritorno era stato uno degli eventi più attesi dai fan dello show: proprio Cohan ha ora anticipato un dettaglio relativo a una scena dal forte carico emotivo che vedremo in quest'ultimo episodio.

L'attrice ha infatti parlato di una reunion tra Maggie e Judith, la figlia di Rick che, come ben sanno i fan di The Walking Dead, ha sempre avuto con il personaggio di Cohan un rapporto privilegiato: "Penso che avranno anni e anni di chiacchierate a cuore aperto arretrate. Sono davvero entusiasta, perché Judith ha un'idea di chi sia Maggie e Maggie riuscirà a sviluppare quest'amicizia con qualcuno che, come gli spettatori sanno bene, possiede molta più saggezza di quanto uno si aspetti" ha spiegato Cohan.

Un motivo in più, insomma, per aspettare con ansia questo finale di stagione. Secondo quanto raccontato dalla showrunner Angela Kang, intanto, Maggie si scontrerà con Negan durante l'undicesima stagione di The Walking Dead; recentemente, inoltre, è stato annunciato lo spin-off su due protagonisti di The Walking Dead.