The Walking Dead: spoiler sul midseason dagli spettatori vip, AMC lascia correre

A scanso si equivoci, ve lo segnaliamo fin da subito: questo non è un articolo spoiler su The Walking Dead. Ma sui social stanno circolando i post di pagine ufficiali che, con l'accesso vip, hanno visto l'ultimo episodio del midseason in anticipo di una settimana. Scoppia la polemica contro AMC, accusata di fomentare gli spoiler.

Sempre a scanso di equivoci, ve lo segnaliamo fin da subito. Nel testo che segue non troverete nessuno degli spoiler fatti dalle suddette pagine a mezzo social, almeno non nello specifico. Non possiamo evitare, però, di allegare in calce i suddetti incriminati, a riprova che quanto scriviamo trova effettivamente riscontro nella realtà dei fatti. Quindi, se volete evitare qualunque spoiler sull’episodio di domani, che si intitola The Rotten Core e chiuderà il secondo midseason prima dell’ultimo blocco di episodi, fermatevi alla lettura e bendatevi gli occhi di fronte ai post in fondo all’articolo.

Quindi, cosa è successo? Sappiamo che TWD si appresta a conclusione – seguiranno moltissimi spinoff di The Walking Dead – e ogni episodio che ci divide dal finale diventa cruciale. Ogni puntata è buona per veder tornare o morire qualcuno, considerando il conteggio totale dei morti di The Walking Dead, che porta a una media di circa quattro decessi a episodio. È ovvio quindi come l’emittente AMC debba premunirsi in anticipo contro eventuali spoiler, soprattutto se si dota di un servizio vip (da alcuni considerato discriminatorio) fra spettatori di Serie A e di Serie B. Vale a dire fra chi gli episodi li vede nel giorno stabilito, e chi invece ha l’onore di vederli con una settimana d’anticipo grazie a AMC+.

Che AMC riesca a censurare sui social ognuno di questi vip non sarebbe credibile, ma dovrebbe quantomeno avere il controllo su pagine verificate che raccolgono milioni e milioni di fan e spesso si spendono in campagne di advertising volute proprio dall’emittente. Bene, sembra che diversi di questi soliti noti abbiano pubblicato a mezzo social dei post (che, vi ricordiamo, sono sempre in calce all’articolo) del tono: “Non perdetevi l’episodio di domenica di #TDW oppure vedetelo in streaming già ora con AMC+!”. Peccato che nei suddetti post si vedano trailer e immagini che mostrano eventi, trionfali ritorni e brutali assassini che solo chi ha già visto l’episodio, dovrebbe poter vedere.

Ora, diversi giornalisti che riportano la notizia da oltreoceano – non ultimo BleedingCool – titolano che “AMC getta benzina sul fuoco delle preoccupazioni da spoiler” e che dovrebbe mantenere un maggiore controllo su pagine del genere, per non arrivare poi all’accusa diretta che siano proprio loro, a voler fomentare l’hype nei confronti degli ultimi episodi. Ed effettivamente, nonostante il mondo dei social sia una giungla, quei giornalisti non hanno tutti i torti. L’articolo si chiude qui, ci piacerebbe sapere che ne pensate ma vi ricordiamo che prima della box commenti ci saranno i suddetti post, quindi potete anche fermarvi qui.