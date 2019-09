The Walking Dead: nella stagione 10 le relazioni dei personaggi saranno molto importanti

Come avete potuto vedere nel trailer di The Walking Dead, sarà anche in atto l'apocalisse zombi, ma come dice il detto al cuor non si comanda. Secondo le parole della showrunner Angela Kang le relazioni amorose di alcuni personaggi avranno un grande impatto nella decima stagione della serie.

Se seguita lo show saprete già di chi stiamo parlando: si tratta proprio della complicata relazione di Rosita, di Siddiq, padre di sua figlia, del suo attuale compagno Gabriel e del sempre speranzoso Eugene.

Ecco cosa dichiara Angela Kang ai microfoni di Enrtertainment Weekly: "Per noi è molto divertente sviluppare questo quadrangolo amoroso", quadrangolo è il termine inventato dalla showrunner per descrivere la situazione attuale "nonostante l'apocalisse certe cose non smettono di accadere, anche se in questo caso in modo molto strano e originale". In un precedente sneak peak della serie abbiamo potuto fare la conoscenza di Coco, figlia di Rosita, a cui Eugene sembra particolarmente legato, questo sviluppo ha reso ancora più complicata la loro relazione: "Sono tre uomini, Rosita e una bambina. Nonostante l'atmosfera molto seria dello show, sono quattro persone forti, ma che sapranno anche lasciarsi andare a dei momenti di comicità. È una cosa diversa e interessante. Ma ci sono anche molte emozioni in ballo, perché devi proteggere un bambino innocente che ha bisogno dei suoi genitori per sopravvivere, ma nel frattempo sta per scatenarsi una guerra contro i Whisperers".

A proposito dei prossimi avversari della serie, ecco una notizia in cui i protagonisti di The Walking Dead rivelano cosa ne pensano dei Whisperers.