The Walking Dead, nella stagione 11 Daryl e Negan saranno nemici-amici? Le parole del cast

Secondo quanto dichiarato dalle star di The Walking Dead, Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan, l'undicesima e ultima stagione della serie AMC potrebbe mostrare Daryl e Negan trasformarsi in nemici-amici. Durante il New York Comic-Con virtuale, Reedus e Morgan hanno affrontato questo argomento, svelando qualcosa qualche dettagli ai fan.

Dopo aver cospirato con la vedova Maggie Rhee (Lauren Cohan) anni prima per uccidere Negan a causa dei suoi crimini, compreso l'omicidio del marito di Maggie Glenn (Steven Yeun), Daryl ha votato contro l'esecuzione quando Negan ha commesso un omicidio colposo mentre salvava Lydia (Cassady McClincy) dagli aggressori. Quando Daryl rintraccia Negan, in quel momento latitante, liberato segretamente da Carol (Melissa McBride).



Negan salva Daryl dai Whisperer a lui fedeli dopo la morte di Alpha (Samantha Morton) e Daryl ripaga il debito mutilando Beta (Ryan Hurst) e salvando Negan da un destino certo, durante la battaglia finale della Guerra dei Sussurri.

"Sono entusiasta che Daryl e Negan inizino a lavorare di più insieme" ha dichiarato Reedus durante il Comic-Con virtuale. L'attore ha sottolineato il grande arco narrativo di redenzione che accompagna Negan.

"Si sta prendendo cura di Lydia, ha dimostrato di non essere il vecchio Negan, è un ragazzo nuovo. E penso che stia cercando di trovare una famiglia con il nostro gruppo ora: quindi spero di avere più scene con Jeff, di sicuro".

Quando Reedus ha preso in giro Morgan per il fallimento di Negan con Beta, Morgan ha risposto scherzando:"L'ho attirato perché Daryl potesse essere l'eroe, è quello che ha fatto".

Nonostante ciò la produttrice Denise Huth è dubbiosa sul fatto che Negan e Daryl possano diventare davvero amici:"Non credo che Daryl sarà mai in grado di guardare Negan ed essere in grado completamente di dire 'è forte'. Ma è un momento per Daryl per dire 'ecco, ha fatto la cosa giusta'".



Su Everyeye potete trovare la recensione della decima stagione di The Walking Dead e l'approfondimento sulla stagione finale di The Walking Dead.