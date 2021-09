The Walking Dead, nella stagione 11 il piccolo Hershel è il vero erede di Glenn

Interpretato da Steven Yeun, Glenn Rhee è stato uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, fino alla sua morte per mano di Negan. Il ritorno di Maggie (Lauren Cohan) nel finale della stagione 10 ha anticipato uno dei temi portanti degli episodi finali della serie zombie: il suo desiderio di vendetta nei confronti dell'assassino del marito.

Fin dall'inizio della stagione 11 di The Walking Dead, infatti, i fan sono impazziti per Maggie e Negan. Al suo ritorno, il personaggio interpretato da Lauren Cohan ha portato con sé anche il figlio Hershel, che adesso ha nove anni e può avere una caratterizzazione più complessa rispetto a quando era poco più che un neonato.

Succede così che nel piccolo Hershel si finisca per rivedere alcuni aspetti di suo padre, Glenn, e che in questo modo la stagione finale di The Walking Dead rappresenti anche un piccolo omaggio al personaggio scomparso. Nell'episodio intitolato Hunted, per esempio, il bambino aiuta Judith, RJ e gli altri bambini a superare la ritrosia nel mangiare carne di cavallo: si tratta di qualcosa che anche Glenn avrebbe fatto, con la sua gentilezza, la sua empatia e il suo istinto di sopravvivenza.

Anche il senso dell'umorismo di Hershel sembra ereditato da suo padre. Parlando ancora della carne di cavallo, e ricordando i tempi difficili vissuti con Maggie, il bambino spiega: "Non è così male... non come i ragni".

Per altri approfondimenti su The Walking Dead, rimandiamo alle parole di Jeffrey Dean Morgan su uno spin-off su Negan.