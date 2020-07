The Walking Dead: e se nella stagione 12 tornasse Michonne?

Uno degli eventi che hanno segnato la decima stagione di The Walking Dead è stata senza dubbio l'uscita di scena di Michonne, interpretata da Danai Gurira. L'addio si è concretizzato nell'episodio 13, ma era stato annunciato con largo anticipo ed era atteso come una svolta ineluttabile. Ma sarà davvero così?

In realtà è praticamente da sempre che molti sono convinti di un ritorno di Michonne nel franchise, magari in uno spin-off. D'altra parte il personaggio di Danai Gurira è uno dei più amati della serie, e anche uno dei più longevi, avendo debuttato nella stagione 3. E poiché nel suo ultimo episodio Michonne non è morta, ma anzi è partita alla ricerca di Rick dopo aver trovato la prova che è ancora vivo, è facile pensare a una porta lasciata socchiusa dagli sceneggiatori per rendere concreta la possibilità di rivederla.

La novità dei rumor degli ultimi giorni è il "quando": la voci che hanno iniziato a rincorrersi sul web parlano di un ritorno di Michonne nella stagione 12 di The Walking Dead, che dovrebbe essere anche l'ultima dello show.

Il suo percorso, in questo caso, sarebbe simile a quello di Maggie (Lauren Cohan), che ha lasciato la serie all'inizio della stagione 9 per farvi ritorno nel finale della stagione 10, la cui uscita è slittata a causa della pandemia di Covid-19.

La stagione 11 di The Walking Dead, intanto, potrebbe essere caratterizzata da un enorme salto temporale.