The Walking Dead, una star anticipa una storia 'epica e grandiosa' legata al Commonwealth

Dopo aver parlato della riunione con Michael Cudlitz sul set di The Walking Dead 11, Josh McDermitt, interprete di Eugene, ha svelato cosa aspettarsi dalla storyline del Commonwealth nella stagione finale.

"È eccitante perché è davvero grandiosa, epica ed enorme" ha dichiarato l'attore a AMC.com (via Comicbook). "Essere quello che introduce questa storia in un nuovo territorio è fantastico. È davvero interessante anche il fatto che tutto ciò che stiamo facendo laggiù, e tutto ciò che vediamo, è molto diverso da quello che abbiamo visto in The Walking Dead fino a questo punto. Un mondo in cui ci sono risorse limitate ed è tutto in rovina. Abbiamo visto cadere Alexandria, Hilltop e il Regno: ogni comunità sta lottando solo per rimanere a galla".

In The Walking Dead 11, Eugene si è messo in viaggio con Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lazaro) per incontrare Stephanie, la donna che Eugene ha sentito dalla radio nella stagione 10. Il loro appuntamento a Charleston viene però bloccato da dei soldati in armatura bianca sotto il comando del generale Mercer, che supervisiona l'interrogatorio del gruppo da parte della comunità del Commonwealth.

Vi ricordiamo che gli episodi della stagione finale della serie AMC arrivano ogni lunedì su Disney+.