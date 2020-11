The Walking Dead, la bimba zombie del primo episodio celebra i 10 anni della serie!

Nel giorno di Halloween The Walking Dead ha celebrato il suo decimo anniversario, e per l'occasione la bambina zombie della premiere ha deciso di celebrare questa ricorrenza in modo del tutto particolare.

Stiamo parlando di Addy Miller, una giovane ragazzina che circa 10 anni fa ha preso parte allo show nel ruolo di una piccola zombie che è stata la prima ad essere uccisa dal protagonista Rick Grimes. Per ricordare un momento tanto significativo, la giovane ormai cresciuta ha pubblicato sui social una sua immagine in Days Gone Bye, paragonandola ad un'immagine attuale di se.

In una vecchia intervista Addy Miller aveva detto: "Ho dovuto fare un'audizione per il mio ruolo in The Walking Dead, proprio come gli altri membri del cast. All'epoca non sapevo bene di cosa si trattasse, ho fatto tutto a scatola chiusa ma, dopo 10 giorni mi hanno detto che avrei fatto parte della serie". Solo successivamente la giovane ha scoperto che sarebbe stata addirittura un vero e proprio simbolo per The Walking Dead, apparendo addirittura nel primo episodio: "Durante la prova finale con Greg Nicotero ho scoperto che sarei stata nella scena di apertura. Prima non sapevo assolutamente nulla. Ero molto emozionata e sono così grata che il signor Darabont abbia deciso di mettermi lì".

Addy Miller tra l'altro, ha fatto poi un piccolo cameo anni dopo nel centesimo episodio dello show, ricoprendo ancora una volta il ruolo di uno zombie.

Vi ricordiamo che sono attualmente in corso le riprese dei nuovi episodi di The Walking Dead. Nelle prossime puntate lo show si concentrerà su dei singoli personaggi, ne sapremo di più ad esempio sul passato di Negan e anche sui trascorsi di Maggie.