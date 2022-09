The Walking Dead: la star Norman Reedus riceverà una stella sulla Walk of Fame!

La star di The Walking Dead Norman Reedus riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Mentre i lavori sullo spin-off di TWD dedicato al suo personaggio proseguono, l'attore diventa il primo membro del cast dello show a ricevere tale onorificenza.

A dare la notizia è stato ScreenRant, che ha aggiunto che la data designata per la presentazione della targa è il 27 Settembre. In questo giorno, alle ore 11:30, la Walk of Fame onorerà Reedus con la 2.734a stella al 6600 di Hollywood Boulevard, di fronte a Hollywood Toys & Costumes. Tale targa ha trovato il suo posto vicino a quella di George A. Romero, conosciuto come il regista del film di zombie del 1968 Night of the Living Dead. L'interprete di Daryl Dixon si è distinto negli anni, diventando una figura di riferimento nella cultura pop, dunque l'arrivo di questo riconoscimento sembra quasi scontato.

A presentare l'istallazione della targa durante la cerimonia saranno l'icona dell'horror Guillermo del Toro e lo showrunner di The Walking Dead Greg Nicotero. Ovviamente sarà presente anche Reedus, pronto a tagliare un nuovo traguardo. Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto il capitolo finale di The Walking Dead si prepara ad arrivare e a completare la storia, aprendosi così al futuro del franchise con una serie di spin-off già annunciati.