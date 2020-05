The Walking Dead, la Star rivela uno scioccante omicidio quasi avvenuto nella serie

Gli sceneggiatori di The Walking Dead avevano inizialmente previsto che Axel (Lew Temple), uno dei cinque detenuti scoperti ancora all'interno della prigione della Georgia. occupata dai survivors guidati da Rick Grimes (Andrew Lincoln), fosse in realtà un serial killer e che avrebbe ucciso un importante personaggio della serie.

Incarcerato per aver commesso una rapina con una pistola ad acqua, il cordiale Axel sopravvisse alla a prigionia con Big Tiny (Theodus Crane), Tomas (Nick Gomez), Andrew (Markice Moore) e Oscar (Vincent Ward), iniziando a nutrire una certa predilezione per Carol. Fu poi colpito e ucciso dal governatore (David Morrissey) durante un attacco a sorpresa al carcere nell'episodio della stagione 3 "Home".

"Mi sono presentato con l'idea che sarei diventato un feroce serial killer e poi mi hanno inviato una nota per cambiare il personaggio" ha detto Temple al podcast Talk Dead to Me di Skybound. "No no, dobbiamo alleggerire un po' le cose, siamo stati troppo cupi".

Di fatto poi fu richiesto a Temple di rendere Alex più leggero e socievole, anche se in principio avrebbe dovuto rapire e uccidere Beth Greene (Emily Kinney).

"C'erano alcuni episodi scritti in cui portavo Beth nel bosco e la massacravo" ha detto Temple.

L'attore ha anche rivelato copioni in cui Axel picchiava brutalmente Carol, che si stava lentamente allontanando dal suo passato traumatico come casalinga maltrattata dal marito violento Ed (Adam Minarovich) nella prima stagione dello show.

Nel fumetto originale di Robert Kirkman, Axel era un membro fidato del gruppo di Rick. Insieme tutti i sopravvissuti incontravano Thomas Richards, una persona tranquilla che si rivelerà poi un brutale assassino attaccando e decapitando Susie e Rachel Greene, le sorelle gemelle più giovani di Maggie, che nperò non sono mai apparse nella serie televisiva.

