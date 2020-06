The Walking Dead, star rivela sui social: 'Mio figlio è trans'

Khary Payton, noto soprattutto per la sua interpretazione di Re Ezekiel in The Walking Dead, ha parlato del particolare momento che sta vivendo la sua famiglia, raccontando con orgoglio di suo figlio Karter, un bimbo di 11 anni che ha scoperto di essere transgender.

Per quanto raccontato dall'attore, pare che Karter nonostante fosse nato come una bambina, si sia sempre identificato come un ragazzino. La famiglia di certo lo ha sempre sostenuto e accompagnato in questo percorso complesso e molto particolare : "Vedi, [Karter] è nata femmina ma si è sempre identificata in un ragazzo. Pensava che sarebbe stato bello se l'avessi annunciato sui social media".

L'orgoglioso padre ha infatti dedicato al giovane numerosi post su Instagram, raccontando la sua storia e spiegando ai followers anche l'origine del suo nuovo nome: "Karter con una K perché gli ricordava il mio nome". Questo testimonia il bellissimo rapporto padre-figlio tra i due.

L'attore ha poi parlato della difficile scelta di un coming-out e di quanto il figlio sia stato maturo a riguardo: "Gli ho detto che se avesse fatto questa rivelazione avrebbe avuto molti sostenitori, ma anche che molte altre persone che lo avrebbero aspramente criticato. Lui mi ha risposto che ne era consapevole e che avrebbe saputo gestire tutto".

"Non c’è nulla di più bello che vedere il proprio figlio provare la gioia di scoprire cosa significhi essere se stessi. Questo è il suo viaggio e io sono qui per questo. Spero che tutti voi abbiate l’opportunità di provare tutto l’amore che sto provando in questo momento".

Date un'occhiata ai vari post di seguito. Sono veramente dolcissimi.

Nonostante la pandemia abbia profondamente modificato anche il mondo di The Walking Dead, la serie si avvia versa la sua conclusione. Molte sono le ipotesi per la messa in onda del finale di The Walking Dead 10 ma non c'è ancora nessuna data certa. Non ci resta che attendere dunque.