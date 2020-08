The Walking Dead, la star della serie rivela: 'Mi hanno detto di non farlo'

L'ex star di Walking Dead Steven Ogg, che ha interpretato il braccio destro del perfido villain della serie, Simon, ha affermato che gli autori non gli hanno permesso di apportare modifiche alla sceneggiatura nonostante lui lo volesse fortemente.

Nell'episodio della stagione 8 'Worth', il penultimo episodio della guerra Sopravvissuti-Salvatori, Negan fa ritorno al Santuario dopo che Simon e Dwight hanno tentato di farlo morire in battaglia con Rick Grimes (Andrew Lincoln). Quando Negan si confronta con Simon per il suo tentativo di colpo di stato, il tenente intimorito si inginocchia, in attesa di essere giustiziato dalla famosa mazza da baseball chiodata del super cattivo.

Mentre provava la scena, Ogg ha improvvisato un cambiamento per rendere il suo personaggio più provocatorio: anziché allontanarsi da Negan, Simon avrebbe guardato il suo aspirante assassino negli occhi. Ma il regista Michael Slovis ha posto il veto a questo cambiamento come ha rivelato Ogg al podcast Talk Dead to Me:

"Pensavo che lo avrei affrontato. Mi inginocchio, mi giro e mi metto le braccia dietro la schiena, e lo fisso. Volevo sfidarlo. Anche se mi ucciderà dovrà farlo guardandomi negli occhi" ma la prudzione non era dello stesso avviso e quindi ha aggiunto poi: "Quindi ho fatto quella scelta, e poi ... erano tutti molto interessati ma mi hanno detto di non farlo. Mi hanno detto che non avrei affrontato Negan faccia a faccia".

Tra i due c'è stato uno scontro uomo ad uomo, terminato con lo strangolamento di Simon da parte di Negan che poi mostra il suo cadavere zombificato sul recinto del Santuario. Entrambi gli attori in realtà volevano una lotta molto più accesa ma, la produzione ha voluto diversamente:

"Ecco cosa succede quando hai una buona produzione, puoi provare a fare varie cose ma, qualche volta devono placarti".

Intanto Gimple ha rivelato che alcuni personaggi del passato potrebbero tornare in The Walking Dead 11. Prima che ciò accada bisognerà scoprire come la decima stagione si concluderà. É molto probabile inoltre che in The Walking Dead 11 ci sarà un nuovo salto temporale.